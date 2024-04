Incidente stradale sulla Tangenziale di Catania

Paura intorno alle 20,30 di ieri sera per un incidente che ha avuto luogo sulla Tangenziale di Catania. Nel tratto fra gli svincoli di Zia Lisa e San Giorgio e sulla carreggiata in direzione nord due auto si sono scontrate e il traffico ha subìto inevitabili rallentamenti. Secondo quanto riferito dalla polizia stradale del capoluogo etneo, giunta sul posto, lo scontro ha causato delle ferite per una minorenne in gravidanza, passeggera di una delle due auto. E’ stata condotta all’ospedale San Marco per gli accertamenti dal personale del 118 intervenuto anch’esso sul posto. L’intervento si è già concluso e il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente.