Incidente sulla strada statale 121 “Catanese”, dove si registrano rallentamenti in direzione Catania in avvicinamento al km 15, a Belpasso. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che, per cause in corso di accertamento, tre autovetture sono entrate in collisione e, nell’impatto, tre persone sono rimaste ferite. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione.