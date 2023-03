La vittima e’ Gabriele Longo, guardia giurata in servizio al Pronto soccorso del Policlinico, aveva da poco concluso il turno di lavoro notturno e stava rientrando a casa. Per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua moto, finendo rovinosamente sul selciato. Il giovane al momento dell’incidente indossava il casco protettivo. Indaga la polizia municipale di Catania.