Incontro tra Comune, Inps, Centro per l’impiego e Patronati

Cooperazione, integrazione e sinergia: è questo l’indirizzo emerso dall’incontro tenutosi a Palazzo degli Elefanti tra l’Assessore alla Famiglia, Politiche sociali e Inclusione, Bruno Brucchieri, i referenti per l’Inps, Domenico Falzone, e il Centro per l’impiego, Manuela Mantineo, e i direttori provinciali degli enti di Patronato di Catania. L’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale si è incentrata sul tema “Supporto alla formazione e al lavoro” per le misure di sostegno per le famiglie e le fasce più deboli della popolazione catanese messe in atto dal primo settembre.

“L’incontro, dopo il confronto con il direttore Lavoro e Formazione generale della Regione Siciliana per avere certezza sull’avvio e sull’attivazione dei corsi di formazione che permetteranno l’accesso al nuovo ammortizzatore SFL (Supporto per la Formazione e il Lavoro), – ha affermato l’assessore Brucchieri- nasce dall’esigenza effettiva di una stretta collaborazione con gli enti di Patronato e per una strategia capillare di comunicazione su tutto il territorio. E’ stata avviata con oggi una Rete di dialogo tra Inps, Centro per l’impiego, Patronati e Comune di Catania, quali attori delle misure a sostegno del reddito per le fasce sociali più deboli”.