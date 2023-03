Infrastrutture, Sudano incontra il ministro Matteo Salvini

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato oggi al MIT l’onorevole Valeria Sudano. Al centro del colloquio le infrastrutture e i collegamenti della città di Catania. Tra le priorità esaminate i cantieri per il completamento della metropolitana, i servizi portuali e aeroportuali della città e il collegamento autostradale Catania Palermo, i cui lavori sono bloccati da anni. Salvini ha assicurato massima attenzione al territorio, che riveste un’importanza strategica nell’economia italiana e per il quale servizi e collegamenti efficaci sono fondamentali per la crescita.