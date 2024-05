Ingegneri Catania, domani al Teatro Bellini la Cerimonia degli anniversari di laurea

È uno dei momenti più attesi e densi di emozione fra quelli fortemente voluti dall’attuale Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania. Una serata di gala per celebrare in un contesto maestoso, come il Teatro Massimo Bellini, gli iscritti e i loro anniversari di laurea. Una serata speciale per celebrare una ricorrenza che esprime l’identità e le radici profondissime che sorreggono la professione dell’ingegnere.

Si terrà domani – giovedì 9 maggio – al Teatro Massimo Bellini di Catania, a partire dalle ore 15.00 la Cerimonia Anniversari di laurea. Seguirà concerto sinfonico, poi ci si sposterà per la cena conviviale che si terrà a Palazzo Biscari di Catania. L’Ordine etneo, presieduto da Mauro Scaccianoce, per l’occasione ha invitato alla cerimonia gli iscritti che in questo anno solare festeggiano i 25, i 40, i 50 e i 60 anni dal conseguimento della laurea. Un momento solenne – presentato dalla giornalista Flaminia Belfiore – per celebrare la lieta ricorrenza. Ai colleghi verrà consegnata una targa, e poi dalle 19 spazio al momento musicale con il concerto sinfonico corale: “Da Venezia a San Pietroburgo”, diretto da Mārtiņš Ozoliņš. Sul palco si esibiranno, il Maestro del coro Luigi Petrozziello, i Soprani Silvia Caliò e Claudia Ceraulo e il Contralto Maria Russo.

Parteciperanno alla serata Gaetano Galvagno (presidente dell’Assemblea Regionale), Enrico Trantino (sindaco di Catania), Padre Orazio Bonaccorsi (in rappresentanza dell’Arcivescovo Luigi Renna), Matteo Ignaccolo e Giovanni Muscato (direttori dei Dipartimento di Ingegneria), Felice Giuffrè (componente del Consiglio Superiore della Magistratura), Francesco Puleio (Procuratore aggiunto coordinatore della Direzione Distrettuale antimafia), Maestro Giovanni Cultrera (Sovrintendente Teatro Massimo Bellini), e Domenico Perrini (presidente Consiglio Nazionale Ingegneri).