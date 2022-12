Lukoil: Urso “i cancelli rimaranno aperti”

“I cancelli rimaranno aperti. Il Polo di Priolo rimarra’ in attivita’ e questo credo possa essere un segnale rassicurante non solo per i lavoratori che sono dell’Isab, ma per tutto l’indotto: parliamo di 10 mila persone che vivono intorno e con la raffineria con le loro famiglie, e in piu’ una raffineria che consente di avere un approvvigionamento energetico con una quota pari a oltre il 20 per cento dei prodotti raffinati nel nostro Paese”. Lo ha detto il ministro alle Imprese e al Made in Italy, Adolfo Urso, a Catania.

“Con il nostro decreto legge il Governo si assume la responsabilità di realizzare una amministrazione straordinaria temporanea avvalendosi anche di una società petrolifera che opera nel settore, che potrebbe essere l’Eni, e questo darà garanzia di continuità produttiva. Nel contempo stamattina ho ricevuto dall’autorità americana Olaf la garanzia che le banche che finanzieranno le operazioni ponte non siano sottoponibili a sanzioni americane”. Ha detto il ministro Adolfo Urso.