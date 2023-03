Jetcost, Napoli e Catania mete preferite dei tedeschi

Secondo il motore di ricerca di voli e hotel Jetcost le ricerche di voli da parte dei turisti europei sono aumentate del 20%, mentre quelle di alberghi sono aumentate del 30% rispetto alla Pasqua del 2019, l’anno prima della pandemia.

Molti degli europei che hanno deciso di viaggiare durante la Pasqua 2023 stanno scegliendo l’Italia, che torna ancora una volta in vetta: è il secondo Paese più ricercato su Jetcost per trascorrere queste vacanze, dietro solo alla Spagna e prima del Portogallo. I dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli durante la Pasqua 2023 indicano che una grande maggioranza ha optato per Roma, che è diventata la città più richiesta dai viaggiatori tedeschi, francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi e la seconda più richiesta dai britannici, per i quali al primo posto è invece collocata Milano.

A sorpresa per i tedeschi, subito dietro la Capitale, c’è Catania, seguita da Napoli e da Bari. Per i turisti UK, dopo Milano, la scelta cade su Roma, Venezia e Napoli, le quattro mete preferite anche da francesi e portoghesi. Chi parte dalla Spagna, invece, a Napoli preferisce Firenze. Pisa è invece la quarta meta ricercata dagli olandesi. Bologna piace a britannici e spagnoli, mentre Palermo a tedeschi e francesi. Nella top 12 delle destinazioni più cliccate dagli europei anche Verona, Ancona, Lamezia Terme, Cagliari, Torino, Genova e Olbia.