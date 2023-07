La Commissione europea premia l’alleanza universitaria EUNICE

EUNICE – European University for Customised Education ha ottenuto l’approvazione del nuovo progetto presentato nell’ambito della call 2023 Erasmus+ European Universities.

EUNICE è stata istituita nel 2020 come alleanza transnazionale composta da sette università pubbliche: oltre all’Università di Catania (UNICT), Brandenburg University of Technology (BTU, Germania), Polytechnic University of Hauts-de-France (UPHF, Francia), Poznan University of Technology (PUT, Polonia, coordinatore), University of Mons (UMONS, Belgio), University of Cantabria (UC, Spagna) e University of Vaasa (UVA, Finlandia). Dal settembre 2022, l’alleanza ha accolto tre nuove università partner: l’Università del Peloponneso (UoP, Grecia), l’Istituto Politecnico di Viseu (IPV, Portogallo) e l’Università di Karlstad (KU, Svezia).

Dopo una fase pilota di tre anni e l’inclusione dei tre nuovi partner, il consorzio è oggi composto da dieci università partner e potrà ottenere un finanziamento fino a 14,4 milioni di euro, che consentirà la sostenibilità delle attività dell’alleanza fino al 2027.

La nuova proposta, presentata nel gennaio 2023 alla Commissione europea, ha un obiettivo chiaro: la trasformazione dell’esperienza dell’intera comunità accademica (studenti, docenti, ricercatori, personale) su scala europea, attraverso lo sviluppo di percorsi educativi personalizzati, la promozione della condivisione della conoscenza e della ricerca interdisciplinare, l’implementazione di approcci educativi interdisciplinari in grado di affrontare le nuove sfide socioeconomiche e risolvere problemi complessi, collaborando a livello regionale con partner economici, culturali, sociali.

· Formare una nuova generazione di europei. EUNICE mira a passare da un modello classico di istruzione superiore, in cui gli studenti sono destinatari passivi di conoscenze specialistiche, a un approccio incentrato sulla flessibilità, che permetta loro di realizzare in pieno il proprio potenziale. L’obiettivo è preparare i professionisti del ventunesimo secolo, dotati delle competenze e delle conoscenze necessarie per innovare e adattarsi a un’economia in rapida evoluzione. Un esempio di ciò sarà lo sviluppo di programmi di apprendimento permanente di alta qualità.

· Affrontare le sfide globali attraverso approcci interdisciplinari. Percorsi di apprendimento personalizzati che superano i tradizionali confini disciplinari ci permettono di rispondere a esigenze sociali più ampie. Attraverso la ricerca e l’innovazione, EUNICE adotta approcci interdisciplinari per affrontare questioni di portata globale, come la transizione verso una società verde, digitalizzata e sostenibile, e questioni correlate come la sicurezza digitale, l’inclusione digitale ed equità, le fonti energetiche rinnovabili, mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, ecc.

· Aumentare il potenziale delle nostre regioni. Un’altra caratteristica chiave e fondante EUNICE è porsi come ruolo di hub per gli ecosistemi regionali. L’educazione personalizzata svolge un ruolo fondamentale nel potenziamento delle singole regioni coinvolte, valorizzando il capitale umano e le capacità di sviluppo locale, rispondendo alle esigenze a livello regionale e europeo. EUNICE facilita le connessioni tra le regioni, il panorama europeo e la comunità globale, al fine di promuovere una società più equa ed equilibrata.

“Noi di EUNICE crediamo che insieme possiamo superare le barriere che ciascuna delle nostre istituzioni si trova ad affrontare da sola. Il nostro successo contribuirà a forgiare comunità europee sempre più capaci di superare le attuali sfide socio-economiche e, in conseguenza, creare nuove soluzioni per l’Europa nel suo complesso”, ha dichiarato il Prof. Teofil Jesionowski, Rettore della Poznan University of Technology (Polonia), l’ateneo coordinatore del progetto.

Con il sostegno di questo importante finanziamento e l’aggiunta di nuovi partner, EUNICE è pronta a rivoluzionare l’istruzione superiore promuovendo l’innovazione, la sostenibilità e l’inclusività nel panorama universitario europeo.

Per ulteriori informazioni su EUNICE: https://eunice-university.eu/