La docente Gea Oliveri Conti consulente esperto della Fao

La prof.ssa Gea Oliveri Conti del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate “Ingrassia” dell’Università di Catania, è stata nominata consulente esperto della Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) per la redazione del Report Fao “Microplastics in food commodities a food safety review on human exposure through dietary sources” al fine di stimolare nuovi atti legislativi dagli organi competenti Europei e non solo.

La Food and Agriculture Organization è un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite che guida gli sforzi internazionali per sconfiggere la fame nel mondo con l’obiettivo di raggiungere la sicurezza alimentare globale e garantire che tutte le persone abbiano accesso regolare a cibo sufficiente e di alta qualità per condurre una vita attiva e sana. Con oltre 194 stati membri, la Fao opera in oltre 130 paesi in tutto il mondo.

La Fao oltre ad avere personale con competenze adeguate alle attività su menzionate ha anche personale specializzato nella redazione di Report Scientifici finalizzati al miglioramento della diffusione e disseminazione dei prodotti scientifici della Fao e del suo programma editoriale in generale, fornendo informazioni chiave in ogni area del lavoro della Fao e rivolgendosi a una vasta gamma di destinatari, contribuendo in tal modo a perseguire risultati organizzativi più solidi e contestualizzati.

I report Fao vanno dall’analisi statistica ai manuali specializzati fino ai libri per bambini, rivolgendosi pertanto a un pubblico diversificato. L’attività editoriale e scientifica della Fao va dai suoi rapporti globali e pubblicazioni di interesse generale a numerosi titoli specializzati.

Oltre ai grandi temi dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca, comprende anche sezioni tematiche sui cambiamenti climatici, lo sviluppo economico e sociale, la sicurezza alimentare e la nutrizione. I report della Fao hanno inoltre contribuito e contribuiranno alla creazione della base scientifica per la redazione di nuovi indirizzi legislativi globali condivisi volti alla tutela della qualità alimentare e della salute globale che vede inclusa la salute del consumatore.

La Fao e-learning Academy offre inoltre corsi gratuiti sulla sicurezza alimentare, la sostenibilità e tanto altro. Ad esempio, la Fao sta svolgendo un ruolo nella valutazione e nella risposta alla pandemia Covid-19 e ai potenziali impatti sulla vita e sui mezzi di sussistenza delle persone, sul commercio alimentare globale, sui mercati, sulle catene di approvvigionamento alimentare e sul bestiame.

Poiché le microplastiche stanno focalizzando l’attenzione di tutte le organizzazioni dedite al mantenimento della salute globale e umana, anche la Fao ha redatto una pubblicazione di respiro internazionale, che ha visto coinvolti circa una decina tra i maggiori esperti internazionali sul tema delle microplastiche, sia come membri direttamente dipendenti Fao e di altre organizzazioni governative come Who, Unep, Fda, ma anche di esperti accademici da vari paesi del mondo, tra cui accademici statunitensi, canadesi, indonesiani, europee, australiani, cinesi e new zelandesi.

Unica Italiana la prof.ssa Oliveri Conti che ha rappresentato l’accademia catanese e Italiana in questo board ristretto internazionale. I risultati di questo lavoro in team ha consentito alla comunità scientifica di poter ritrovare in un unico documento tutte le attuali informazioni di carattere scientifico e giuridico circa la presenza delle microplastiche negli alimenti e gli effetti ambientali, sulla salute umana e sulle linee di prevenzione da attuare.