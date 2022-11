La “Festa regionale del Tricolore” a Catania

Sei ministri, tre sottosegretari, presidente del Senato e della Regione, quattro assessori regionali, presidente dell’Ars, sindaci, rappresentanti istituzionali e tutti i deputati regionali di Fratelli d’Italia saranno ospiti della “Festa regionale del Tricolore” da venerdì 2 a domenica 4 dicembre all’Hotel Le Dune di Catania. “Un incontro politico senza precedenti in cui affronteremo svariati argomenti di grande importanza – ha detto in conferenza stampa Salvo Pogliese, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia – Pnrr, infrastrutture, agricoltura, turismo, scuola e università, ambiente, enti locali saranno al centro dell’attenzione con gli esponenti di riferimento del governo nazionale e regionale e presidenti di commissioni”.

La tre giorni di eventi e dibattiti prenderà il via venerdì 2 alle ore 16 e si concluderà domenica alle 20.30: parteciperanno, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa (previsto sabato alle 11.30), i ministri Adolfo Urso (sviluppo economico), Raffaele Fitto (affari europei), Francesco Lollobrigida (agricoltura), Daniela Santanchè (turismo), Nello Musumeci (sud), Andrea Abodi (sport e giovani), i viceministri Maurizio Leo (economia) e Galeazzo Bignami (infrastrutture), la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti, il governatore Renato Schifani, il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, gli assessori regionali Elvira Amata (beni culturali), Alessandro Aricó (infrastrutture e formazione), Elena Pagana (territorio e ambiente) e Francesco Paolo Scarpinato (turismo), il responsabile nazionale organizzazione del partito Giovanni Donzelli, il coordinatore di Gioventù nazionale Fabio Roscani e tutti i parlamentari regionali del partito.

Alla presentazione dell’iniziativa, nella sede di Fratelli d’Italia a Catania, anche Alberto Cardillo, coordinatore provinciale di FdI Catania e Dario Moscato, coordinatore regionale Gioventù nazionale. “Si tratta della prima manifestazione di portata nazionale – ha evidenziato Cardillo – che anticipa la celebrazione dei 10 anni del nostro partito che si svolgerà a Roma. Sabato 3 sono in programma anche l’assemblea dei giovani e quella degli amministratori e poi domenica 4 chiuderemo con l’assemblea dei dirigenti di Fratelli d’Italia a livello regionale coi dirigenti di tutte le provincie siciliane”. Per Moscato: “Sarà un ampio dibattito politico – ha sottolineato – Fratelli d’Italia non è mai stato un semplice comitato elettorale ma un vero partito radicato e strutturato nel territorio. Oggi è il primo partito della nazione e deve dare risposte concrete ai cittadini”.