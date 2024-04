La prima tappa del tour Premio Strega a Catania

Il prossimo 20 aprile il Catania Book Festival ospiterà la prima tappa del tour nazionale del Premio Strega con i dodici semifinalisti del prestigioso riconoscimento letterario. Lo ha annunciato la “Fondazione Maria e Goffredo Bellonci” che, in diretta dalla Camera di Commercio di Roma, ha reso noti i libri candidati. Per il secondo anno di fila, dunque, la città di Catania ospiterà la prima tappa del giro di presentazione che toccherà tante destinazioni italiane.

I dettagli del nuovo appuntamento gratuito, che trasformerà Catania ancora una volta in “capitale del libro”, saranno svelati nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani, sabato 6 aprile, alle ore 11, nell’ Auditorium del Dipartimento di Scienze Umanistiche all’ ex Monastero dei Benedettini. Parteciperanno: Simone Dei Pieri, fondatore e direttore del festival, la direttrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Marina Paino, e il presidente del Corso di Laurea in Scienze e Lingue per la Comunicazione, Davide Bennato (UNICT), il direttore della Cultura e della Rete museale del Comune, Paolo Di Caro, e il presidente dell’ ARS e della Fondazione Federico II, Gaetano Galvagno.

“Il Catania Book Festival cresce ancora e presto comunicheremo i dettagli di un evento gratuito che renderà felici tutti coloro che non hanno mai smesso di credere nei libri e che prima ancora rende felice e me e la squadra che lavora al Festival da anni – spiega il direttore Simone Dei Pieri- Sarà una primavera di nuove storie e narrazioni, e dimostreremo tutti insieme, lettori e organizzatori, che la cultura può stare al centro delle politiche di un territorio, stavolta insieme all’Università di Catania e alla Regione Siciliana”.