La progettazione partecipata per il contrasto delle dipendenze

La progettazione partecipata per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze è l’obiettivo dell’incontro in programma domani, a partire dalle ore 15.00, su piattaforma web, promosso dall’UOC Servizio territoriale Dipendenze patologiche dell’Asp di Catania, in collaborazione con il Centro servizi volontariato etneo (CSVE).

L’appuntamento si inquadra nella cornice del Piano regionale della prevenzione che, per quanto attiene al tema delle dipendenze patologiche, prevede una misura dedicata, PP04, e in particolare la realizzazione di interventi per garantire opportunità e aggiornamento professionale a decisori, policy maker, amministratori locali e altri stakeholder, operatori di tutte le agenzie e organizzazioni educative e sociali presenti nel territorio.

Con questo incontro gli organizzatori intendono offrire una opportunità di formazione e confronto fra operatori e volontari operanti sul territorio sul tema della prevenzione delle dipendenze e in vista della definizione di un accordo intersettoriale che veda la partnership fra soggetti interni e esterni al Sistema sanitario.

Dopo i saluti del direttore del Dipartimento di Salute mentale, Carmelo Florio, i lavori saranno introdotti da Fabio Brogna, direttore dell’UOC Servizio territoriale Dipendenze patologiche, e da Salvo Raffa, presidente del CSVE.

Alle 15.30, le assistenti sociali Angela Di Fazio e Natascia Pesce presenteranno la Campagna di prevenzione delle dipendenze #IORESTOINDIPENDENTE# che sta coinvolgendo ben 12 Istituti superiori della provincia, raggiungendo oltre 5000 studenti.

Alle 16.00 Brogna, referente per l’Asp di Catania della misura PP04, si soffermerà sui “SERT della provincia di Catania: la loro storia il loro futuro”.

Successivamente, alle 16.30, Filomena Galano, dirigente pedagogista dell’UOC Servizio territoriale Dipendenze patologiche e coreferente della misura PP04, approfondirà i temi legati alle dipendenze da sostanza e alle dipendenze senza sostanza.

Alle 17.00 il tema della progettazione partecipata, delle priorità da indicare e delle modalità di realizzazione, sarà sviluppato dai referenti del CSVE.

Per informazioni, scrivere a: uoc.dipendenze.patologiche@aspct.it