Laurea magistrale honoris causa al cardinale Matteo Maria Zuppi

‘Le relazioni Euro-Mediterranee: quale nuovo Medio Oriente sta nascendo?’. Questa il titolo della ‘lectio magistralis’ che l’arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Maria Zuppi, terrà oggi a Catania nell’aula magna del Palazzo centrale dell’università, durante la cerimonia per il conferimento della laurea magistrale honoris causa in ‘Global Politics and Euro-Mediterranean Relations’ da parte dell’Ateneo.

La cerimonia sarà aperta, alle 11,30, da un messaggio introduttivo del rettore Francesco Priolo. Seguiranno la lettura della motivazione da parte della direttrice del dipartimento di Scienze politiche e sociali, la professoressa Pinella Di Gregorio, e la ‘laudatio’ del professore Fulvio Attinà, emerito di Scienza politica, al termine della quale il cardinale Zuppi terrà la sua ‘lectio’.

Con l’attribuzione del più prestigioso riconoscimento accademico, l’università di Catania, si legge nelle motivazioni, intende riconoscere al cardinale Zuppi i “meriti di alto valore civile e umanitario, di costante e straordinario impegno in favore del dialogo e della mediazione, nel solco di una diplomazia capace di muoversi in difesa delle soluzioni multilaterali dei conflitti, e di una politica promotrice della tutela dei diritti umani, dei singoli, delle popolazioni e dei gruppi sociali più deboli”.