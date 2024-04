La pioggia e le temperature basse di oggi hanno portato la neve sull’Etna a issarsi a quote anche più basse rispetto a quelle registrate nei giorni scorsi. Oggi il vulcano attivo più alto d’Europa, che da qualche giorno si è arrestato in termini di attività, mostra di essere ricoperto di neve per larga parte. Un vero e proprio colpo di coda prima dell’inizio della stagione calda.