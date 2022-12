Libertà, eguaglianza e solidarietà per un nuovo patto sociale

Ripensare il Patto sociale analizzando il sistema fiscale come fattore chiave del legame sociale attraverso uno studio interdisciplinare tra filosofia, diritto, politica e economia. Una tematica al centro del progetto di ricerca dal titolo “Giustizia, reciprocità, solidarietà. Ripensare la Giustizia fiscale per un nuovo patto sociale – JuReSol” che il prof. Paolo Silvestri sta elaborando grazie ad uno “Starting Grant”, finanziato dall’Università di Catania tramite l’European Research Council, l’organismo dell’Unione europea che finanzia i ricercatori di eccellenza per svolgere attività di ricerca di frontiera o programmi di ricerca indipendenti negli Stati membri o nei paesi associati.

Un progetto che il prof. Paolo Silvestri, ricercatore in Filosofia del diritto al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania ha avviato tramite le “Conversations on Liberty, Equality, Solidarity”.

«Le “Conversations” sono una serie di video-interviste con studiosi di scienze sociali di fama internazionale che hanno lavorato o recentemente pubblicato libri su uno o più dei tre grandi pilastri della modernità – Libertà, Eguaglianza, Solidarietà – da una prospettiva filosofica, giuridica, politica e economica» spiega il docente.

Nelle prime interviste già realizzate ci sono studiosi quali Geoffrey Hodgson (sull’economia istituzionale ed evolutiva, il capitalismo e il suo recente libro “Liberal Solidarity”), Deirdre McCloskey (sui valori e virtù liberali e i suoi recenti libri “Bettering Humanomics” e “Beyond Positivism, Behaviorism, and Neoinstitutionalism in Economics”) e Peter Boettke (sul pensiero liberale e il suo ultimo libro “The Struggle for a Better World”).

Alcune di queste interviste sono già state sviluppate e approfondite in forma di articoli su riviste scientifiche internazionali, mentre altre video-interviste e relativi articoli di approfondimento saranno elaborate nel corso dei prossimi due anni.

«Il carattere innovativo di questa ricerca nasce dalla necessità di colmare una grave e persistente lacuna negli studi della filosofia del diritto – spiega il prof. Paolo Silvestri -. Raramente la filosofia del diritto si è interessata al problema della giustizia fiscale, seppure con qualche notevole e importante eccezione. Il carattere interdisciplinare, nonché l’ambizione di questa ricerca, sta nel mostrare come la filosofia del diritto non solo avrebbe tutto da guadagnare (e da imparare) da un ‘dialogo’ interdisciplinare, ma dovrebbe rivendicare le questioni di giustizia fiscale come suo ambito specifico di studi, teoretici e pratici. Si tratta, in ogni caso, come ha scritto il filosofo del diritto Francesco D’Agostino di “un compito arduo che potrebbe impegnare gli sforzi intellettuali di tutta una nuova generazione”. La ricerca svilupperà un approccio e un metodo interdisciplinare focalizzandosi sui concetti di reciprocità e solidarietà, come problema dell’articolazione del nesso tra “scambio” e “dono”, e, più in generale, come articolazione del problematico nesso tra le varie nozioni di giustizia».