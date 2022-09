Librino, incidente mortale, perdono la vita 29enne e 20enne

Incidente stradale mortale a Catania. Due motociclisti, rispettivamente di 29 e di 20 anni hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel rione popolare Librino. Secondo una prima ricostruzione erano su una moto di grossa cilindrata che, per cause in corso di accertamento, sarebbe uscita di strada in viale Nitta. Non è ancora chiara l’esatta dinamica, né se nell’incidente siano coinvolte altre persone. Sul posto per i rilievi e le indagini la polizia municipale. La Procura ha aperto un’inchiesta.