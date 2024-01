Lotteria Italia, a Milano il biglietto da 5 milioni di euro

Il primo premio della Lotteria Italia 2023 è andato al biglietto serie F 306831 venduto a Milano. L’annuncio è stato dato durante la trasmissione “Affari tuoi”, condotta da Amadeus, su Rai1. Il secondo premio, da 2,5 milioni di euro, va al tagliando M 382938 venduto a Campagna, in provincia di Salerno. Per il biglietto I 191375, venduto ad Albuzzano (Pavia), il premio è di 2 milioni di euro. Al biglietto C 410438 venduto a Roncadelle (Brescia), va il premio da 1,5 milioni di euro. Infine al tagliando N 454262 venduto a Montescudo Montecolombo (Rimini) è abbinato il premio da 1 milione di euro della Lotteria Italia.

Ecco le serie, i numeri e dove sono stati venduti i 15 biglietti di seconda categoria della Lotteria Italia estratti nella sede dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del valore di 100 mila euro ciascuno: P 192527 Quartu Sant’elena Ca M 245885 Pietrasanta Lu F 131600 Polesine Zibello Pr F 214883 Trieste Ts D 393404 Caldaro Sulla Strada Del Vino Bz I 466701 Civitella Valdichiana Ar I 257605 Napolina I 063968 Piacenza Pc N 200785 Eboli Sa L 207346 Ottaviano Na C 071644 Catania Ct M 404056 Roma Rm P 244070 Figline E Incisa Valdarno Fi M 462363 Roma Rm L 327933 Salaconsilina Sa.