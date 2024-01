Maltempo: forte pioggia, diversi disagi

Maltempo a Catania. La forte pioggia abbattutasi in città e in provincia ha causato diversi disagi come rilevato dalla sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Ci sono infatti alcuni alberi pericolanti a Grammichele e a Vizzini, mentre in via Aldo Moro, a Gravina di Catania, un palo della luce è crollato sulla sede stradale, ma sembrerebbe non aver causato danni a persone.

Alberi sradicati a Siracusa per una tromba d’aria che si è abbattuta con la pioggia sulla città. Una quarantina le richieste arrivate ai vigili del fuoco per la rimozione di rami e calcinacci. La nave da crociera Msc, in sosta all’interno del porto Grande, ha rotto i blocchi di ormeggio ed ha sbattuto la poppa.