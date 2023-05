Maltempo nel catanese, richiamato personale in turno libero

Nella giornata di oggi sono previsti ulteriori fenomeni piovosi, ma anche grandinate. La Protezione civile della Regione ha diramato un allerta meteo arancione per la Sicilia orientale da oggi e per le prossime 24-30 ore. Oggi sono previsti venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti sud-est, mareggiate lungo le coste esposte.

In particolare, le precipitazioni saranno diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia orientale, nelle province di Messina, Catania, Ragusa e Siracusa, con quantitativi cumulati da moderati fino ad elevati, specie sui settori nord-orientali ionici. Intanto l’autostrada A19 “Palermo-Catania” è provvisoriamente chiusa al traffico dalla serata di ieri, in entrambe le direzioni, tra il km 103,300 e il km 119,700, a causa del maltempo e in particolare del forte vento che ha colpito la zona.

Alle ore 11:30 di oggi, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Catania, hanno effettuato 26 interventi di soccorso conclusi in tutto il territorio della provincia di Catania, riguardanti principalmente dissesti statici, alberi pericolanti, danni d’acqua. 35 interventi di soccorso in corso, di cui: 27 di dissesti statici nei comuni di Randazzo , Paternò, Adrano, Palagonia, Vizzini, Caltagirone e Catania.

13 alberi pericolanti a Mineo, Maniace, Biancavilla, Grammichele, Santa Maria di Licodia, Catania e Mascalucia, 58 interventi tra i comuni più interessati dalle avverse condizioni meteo, oltre la città di Catania, Paternò e Adrano. Al momento, non sono stati segnalati danni a persone.

In considerazione dell’evolversi della situazione, i Vigili del Fuoco comunicano che è stato richiamato personale in turno libero per comporre squadre di soccorso aggiuntive.