Manutenzione, in via San Martino al posto dell’asfalto torna il basolato lavico

Via San Martino, piccola arteria di collegamento tra via Garibaldi e via Vittorio Emanuele, è stata riaperta al traffico veicolare, dei pedoni e dei mezzi pubblici dopo le opere di riqualificazione e sistemazione del fondo stradale, realizzati nell’ambito dei lavori di rifacimento della carreggiata stradale e messa in sicurezza della stessa via Garibaldi, già in avanzata fase di esecuzione.

In via San Martino, a poche decine di metri da piazza Duomo, si è provveduto alla scarificazione dell’asfalto che copriva il tratto stradale e alla sistemazione del basolato esistente riportato interamente riportato alla luce e integrato con nuove basole grazie al lavoro dei maestri scalpellini, con un livellamento complessivo dei marciapiedi.

Nei marciapiedi prossimi agli incroci di via San Martino, sono stati anche installati paletti dissuasori in ferro, per evitare la sosta selvaggia e garantire il passaggio dei mezzi pubblici e dei pedoni.