Master di primo e secondo livello, i bandi e le scadenze

Sono aperte le iscrizioni ai master di 2° livello per l’anno accademico 2022/2023 in “Psicologia scolastica e dei rapporti scuola-famiglia”, in “Diritto dell’ambiente e gestione del territorio” e in “Parodontologia” e di 1° livello in “Posturologia e scienze dell’esercizio fisico”.

Il master in “Psicologia scolastica e dei rapporti scuola-famiglia”, della durata di un anno, mira ad approfondire le conoscenze sui vari ambiti della psicologia scolastica, psicologia della famiglia, psicologia dell’apprendimento, psicologia della disabilità e psicologia del lavoro.

La figura professionale dello psicologo scolastico, che promuove condizioni di benessere e salute nei contesti scolastici e familiari e possiede competenze riguardanti le metodologie di intervento nello sviluppo tipico e atipico, può trovare sbocco in istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la gestione degli sportelli di ascolto rivolti agli studenti, per le azioni di supporto ai docenti ed ai dirigenti e per il collegamento con le famiglie degli studenti, in servizi territoriali pubblici e privati e in agenzie educative e comunitarie. I posti disponibili sono 40, domande entro il 21 ottobre 2022.

Il corso annuale in “Diritto dell’ambiente e gestione del territorio” affronta le problematiche connesse alla questione ambientale: lo sfruttamento incondizionato delle risorse naturali ed energetiche, l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo hanno determinato pesanti ripercussioni che, a partire dagli anni ’70, hanno fatto maturare una crescente consapevolezza sui pericoli per la salute e per l’ambiente connessi ad uno sviluppo non regolato.

L’obiettivo principale del master è quello di formare giuristi specializzati nel settore del diritto dell’ambiente e professionisti qualificati in grado di svolgere funzioni imprenditoriali, manageriali o di consulenza in settori emergenti dell’economia quali la gestione dei rifiuti, la green economy, l’economia circolare, le energie rinnovabili.

I posti disponibili sono 20, domande di ammissione entro lunedì 24 ottobre 2022. Il master di 2° livello in “Parodontologia”, della durata di 12 mesi, è strutturato per soddisfare una serie di obiettivi formativi che riguardano l’addestramento clinico in termini di acquisizione delle competenze tecnico-operative nel campo della prevenzione, diagnosi e trattamento chirurgico e non-chirurgico delle malattie parodontali e peri-implantari.

Il corso delinea una figura professionale caratterizzata da avanzate competenze e capacità tecniche di gestione clinica (inclusa la fase diagnostica, prognostica e terapeutica) del paziente. I posti disponibili sono 30, domande entro l’11 novembre.

Il corso annuale di 1° livello in “Posturologia e scienze dell’esercizio fisico” fornisce competenze professionali relative alla valutazione, progettazione e attuazione di programmi motori di tipo preventivo, per il recupero e la rieducazione funzionale e posturale. Inoltre, si pone come obiettivo la progettazione e attuazione di programmi di ritorno alla competizione nell’atleta. I posti disponibili sono 50, domande entro il 10 novembre.