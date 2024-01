“Matrimonio Perfetto” per l’ultimo weekend di Sposami

Il rinomato e sofisticato Salone Nazionale “Sposami”, l’evento più longevo d’Italia dedicato al mondo delle nozze e dell’abitare, curato da Expo a Siciliafiera, si appresta a offrire un ultimo fine settimana ricco di emozioni. Dopo il record di visitatori degli scorsi giorni e del primo week end che ha fatto registrare + 30%, ci si prepara al gran finale di domenica e oggi al consueto appuntamento con il “White Friday” con eccezionali promozioni e offerte imperdibili a misura di innamorati e anche per chi vuole organizzare una festa di 18 anni o un evento imperdibile.

Varcando il lussuoso ingresso della fiera, i futuri sposi e non solo potranno godere, per un intero pomeriggio, di straordinari sconti su tutti i servizi nozze con la firma dei migliori top player del mondo del wedding nazionale e internazionale.

Dai più eleganti e raffinati abiti da sposa e da cerimonia, alle esclusive bomboniere e partecipazioni; dalle emozionanti foto e video; all’alta pasticceria che si fonde con il catering più raffinato e poi ancora banqueting, ville d’epoca, viaggi di nozze, organizzazione cerimonie, noleggio auto, musica e intrattenimento, infine addobbi floreali, hair style & make-up sposa e arredamenti.

Un appuntamento unico per tutto il Sud Italia, atteso da mesi, che va incontro alle esigenze delle coppie, che sognano di convolare a nozze, con un occhio attento al risparmio.

Intanto è trepidante l’attesa per conoscere i vincitori del concorso “Wedding Photo Gallery”, che ha visto la presenza della giuria composta dal presidente Vittorio Graziano, direttore artistico di Med Photo Fest e Mediterraneum Collection insieme ai maestri Massimo Privitera e Massimo Dell’Aria.

Ieri, invece, gli oltre 200 stand della fiera, definiti i più belli d’Italia, sono stati giudicati dall’occhio attento e professionale dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Catania che, giudicheranno secondo i criteri di creatività, originalità ed eleganza. L’espositore che risponderà al meglio a queste caratteristiche, si aggiudicherà il premio “Wedding Design Award” 2024 durante la serata del 28 gennaio.

Una “galleria d’arte” della torta nuziale alla scoperta delle ultime tendenze dal mondo dell’alta pasticceria, da visitare e votare con il concorso “Wedding Cake Party”, veri e propri capolavori di alta pasticceria, una carrellata di dolci da sogno che saranno valutati sabato 27, dall’occhio attento dei maestri di Conpait.

Attesissimo il ciak finale di domenica 28 che decreterà la coppia vincitrice del “Matrimonio Perfetto” con una pioggia di premi offerti dai migliori top player del settore: Hosh Charming events ,Banquetò, D’her Atelier, Trend Adrano, Cetty Salamone, Ahrthe make-up, Elegance Design, Cafè Express, Softcar, Modhair, Il Barbiere Modhair, Francesco Dispinzieri, Arredotre e Stosa Store Catania. Sulla passerella dell’Area Eventi, condotta da Emanuele Bettino, sfileranno 10 coppie di futuri sposi, come dei veri e propri modelli. I due che dimostreranno di essere più affiatati e innamorati, saliranno sul gradino più alto del podio scelti da una giuria di esperti, sotto l’occhio attento di un notaio.

Originale, dinamica e piena di idee anche l’area del “18esimo in Fiera – la Fiera per tutti gli eventi” che nel lungo ed intrigante spazio, “Il giardino delle feste” ha aperto le porte a tantissimi visitatori, anche i più giovanissimi, che sotto un romantico cielo stellato, hanno trovato mille consigli per poter realizzare un evento indimenticabile, che sia la festa di 18 anni o una laurea o un evento speciale.

L’Area Eventi si appresta a vivere un fine settimana indimenticabile, un vero e proprio inno all’amore e al connubio perfetto tra tradizione e innovazione. Sabato 27 gennaio, il programma prevede un susseguirsi di appuntamenti che cattureranno l’essenza del giorno più bello per ogni coppia.

Alle 17:30, il fotografo Alessandro Grasso svelerà i segreti per raccontare attraverso l’obiettivo il giorno più importante, una narrazione visiva che si preannuncia tanto autentica quanto emozionante. Un quarto d’ora dopo, l’eleganza incontra lo stile unico di Kea Atelier, che con la sua sfilata “SI_Unica”, promette di delineare i contorni di un sogno chiamato matrimonio. Alle 18:15, Lucia Pulvirenti offrirà agli occhi dei presenti “La Meravigliosa Festa del Matrimonio”, un titolo che anticipa l’entusiasmo e la magnificenza di ciò che sarà proiettato. La giornata proseguirà con la maestria di Amelia Casablanca che, alle 18:30, porterà in passerella la sua Collezione Sposa e Cerimonia 2024, un vero trionfo di tessuti e linee che incanteranno lo sguardo e per concludere alle 19:45 il fotografo Vincenzo Costa.

E non è tutto, perché il sipario si alzerà su un intrattenimento di alto livello con la Compagnia Café Express e il suo “Circo Bianco”, un titolo evocativo per uno spettacolo che promette di unire il fascino del circo alla solennità dell’evento. Nell’Area del “Wedding Taste” sfilate di prelibatezza con i cooking show di Banquetò, Villa Verdiana e Prima in Cucina.

La domenica mattina sarà dedicata ai riconoscimenti: si parte dalle 11:45 con la premiazione di “Wedding Photo Gallery”, “Wedding Cake Party” e “Wedding Design Awards”, un tripudio di talento e creatività che trova giusto onore e celebrazione. Nel pomeriggio, il testimone passa a Vincenzo Catanzaro per la proiezione delle 17:30, seguita da una serie di sfilate che celebreranno la Collezione Sposa e Cerimonia 2024, culminando con la “Gran Sfilata dei Finalisti” e la premiazione del concorso “Il Matrimonio Perfetto”. E per le coppie amanti del gusto della buona tavola, l’Area Wedding Taste non è da meno: con Eureka Palace Hotels Spa e Blu Panorama che sapranno incantare gli ospiti con le loro creazioni.

Sponsor tecnico della 20esima edizione Arredotre e Stosa Store Catania, da 40 anni punto di riferimento nell’arredamento di Catania.

Sarà possibile visitare la fiera tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 17.00 alle 20.00 e sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 21.00. Per maggiori info, clicca qui www.sposamiexpo.it