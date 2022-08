Matteo Salvini incontra imprenditori a Catania

“Prima a Catania per incontrare un folto gruppo di imprenditori e poi a Lampedusa per verificare di persona le condizioni dell’hotspot e ribadire la linea della fermezza sull’immigrazione: questa è stata oggi la visita di Matteo Salvini in Sicilia. Dunque dalla Lega fatti concreti, impegno assoluto sui fronti che interessano i siciliani, prospettive serie in vista delle elezioni politiche e regionali. Le prossime settimane faremo una campagna elettorale evitando le strumentalizzazioni e le sterili polemiche, saremo a disposizione dei cittadini 24 ore su 24, saremo in grado di spiegare i nostri programmi e poi di mantenere ogni promessa. Grazie di cuore a Matteo per essere in Sicilia con noi”. Lo dice Nino Minardo segretario regionale Lega Sicilia – Prima l’Italia.