Maxi rissa in piena movida, devastato bar

Maxi rissa ieri sera a Catania nei pressi di un noto locale, il caffè Europa, per motivi ancora da chiarire, dopo un confronto fatto di reciproci insulti e provocazioni due gruppi di giovai sono improvvisamente passati dalle parole ai fatti .

La rissa sembra sia iniziata all’interno del locale, più esattamente nel dehor che è stato anche danneggiato, e poi proseguita in strada. Sarebbero una ventina le persone coinvolte in vario modo, alcune semplicemente per essersi trovate sul posto.

Il video degli effetti della rissa è stato postato su Facebook dalla pagina “Catania dà spettacolo” ed è subito diventato virale. Durante lo scontro fra i due gruppi erano volate sedie e tavolini. Inevitabili i danni tanto alle persone coinvolte nella rissa quanto al locale. Il video mostra soprattutto i danni causati dalla rissa in particolar modo al dehor del locale.

La violenza giovanile

Quello della crescente violenza giovanile nelle nostre città è un problema che si diffonde da Catania a palermo ma non ne sono esenti neanche le città più piccole.

La Rissa a Paternò con accoltellamento

A inizio marzo un uomo è rimasto gravemente ferito durante una lite avvenuta nella tarda serata di ieri a Paternò. L’uomo, un marocchino, sarebbe stato colpito con un’arma da taglio ed è stato ricoverato all’ospedale San Marco di Catania. I carabinieri della locale compagnia, intervenuti sul posto, con personale del 118, hanno trovato anche altri connazionali della vittima, almeno due, con escoriazioni e in evidente stato di alterazione, probabilmente per l’assunzione di alcool. L’ipotesi è che ci sia stata una lite tra loro. Una lista che potrebbe continuare a lungo.