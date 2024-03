Messina (Fdi), “sempre al fianco delle forze dell’ordine”

“Questa mattina, insieme a una delegazione di parlamentari e dirigenti, abbiamo fatto visita al Questore di Catania, Giuseppe Bellassai. Durante l’incontro, nel quale abbiamo portato tutta la nostra gratitudine per il lavoro svolto quotidianamente e vicinanza per gli attacchi che le forze dell’ordine stanno subendo in queste settimane, abbiamo voluto ribadire il nostro impegno affinché polizia, carabinieri e tutte le forze armate non si sentano mai sole”.

Così il vice presidente vicario di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Manlio Messina, che aggiunge: “Il clima che si sta generando in questi giorni nelle diverse città di Italia ci preoccupa fortemente, gli inaccettabili atti di violenza sono sintomatici dell’aria che si sta respirando. Un’aria fatta di odio e di ripudio contro chi ogni giorno si sacrifica con il proprio lavoro per garantire l’incolumità di tutta la cittadinanza. Le forze dell’ordine rappresentano lo Stato e non una parte politica, è molto pericoloso quindi sminuire questo ruolo per delegittimarle e renderle bersaglio di chi da mesi sta cercando di alzare il livello dello scontro”.