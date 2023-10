Migranti: Lega, nuovo video sul giudice di Catania

Un nuovo video della manifestazione del 2018 a Catania contro il trattenimento sulla nave Diciotti degli immigrati soccorsi in mare aggiunge immagini, a quelle gia’ diffuse da Matteo Salvini in un precedente video, che ritraggono la giudice Iolanda Apostolico. E la Lega, in una nota, insiste: “Il video e’ sconvolgente e spazza via le ridicole difese d’ufficio e i comici tentativi di spostare l’attenzione da un fatto evidente e gravissimo: un giudice in piazza contro le forze dell’ordine. Nelle nuove immagini, la dottoressa Apostolico non difende donne e uomini in divisa insultati, alza la voce e il braccio, tace davanti a grida e parole irriferibili. Ci chiediamo cosa debba succedere ancora affinche’ tutte le istituzioni, unanimemente e rapidamente, intervengano di fronte a questa pagina oscena della nostra democrazia. Dimissioni, immediate”.

Per Erika Stefani, capogruppo Lega in commissione Giustizia, “chi finora ha fatto finta di non vedere ne’ sentire dovra’ arrendersi ai fatti: un giudice ha preso parte a una manifestazione contro la polizia, tra le urla e gli insulti. Una certa stampa dovra’ tirarsi indietro dopo lo sproloquio di queste ore su un dossieraggio che non esiste. Alla luce dei fatti, sempre piu’ evidenti, anche il magistrato di Catania dovrebbe fare un passo indietro, non si puo’ minare in questo modo la credibilita’ delle toghe”.

Isabella Tovaglieri, europarlamentare leghista, osserva: “Un nuovo video della giudice Apostolico alla manifestazione pro migranti in cui si insultavano i poliziotti, girato da un operatore giornalistico, smentisce clamorosamente il maldestro tentativo di distrazione di massa della sinistra, che ora non ha piu’ scuse. Un fatto grave, senza giustificazioni: ora intervengano le istituzioni”. Dello stesso avviso i colleghi a Bruxelles Antonio Maria Rinaldi e Susanna Ceccardi. “Le istituzioni compatte devono intervenire, c’e’ in gioco la credibilita’ della magistratura”, sostiene in una nota la senatrice della Lega Elena Murelli.

A girare il primo video diffuso del giudice Apostolico sul molo di Catania, durante la manifestazione del 2018, sarebbe stato un carabiniere del Battaglione impegnato quella sera nello scalo marittimo etneo dove era in corso la manifestazione a sostegno degli immigrati a bordo della nave Diciotti. Il video sarebbe stato girato dal militare con un cellulare, e nella memoria dello stesso sarebbe rimasto, non venendo dunque depositato ufficialmente. Il video sarebbbe stato successivamente condiviso via chat. L’Arma ha avviato un’inchiesta interna per valutare provvedimenti disciplinari.