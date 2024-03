Un giovane di 14 anni lotta tra la vita e la morte nel Reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania dopo essersi sparato un colpo di pistola alla testa in un’abitazione di via Pitagora a Gela. Il giovane pare che si trovasse solo a casa in quel momento e le sue condizioni sono attualmente abbastanza gravi dopo un intervento neurochirurgico al quale è stato sottoposto.