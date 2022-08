Miss Italia 2022: la siciliana Giulia Vitaliti prefinalista nazionale

Fervono i preparativi e proseguono le selezioni in vista di Miss Italia 2022, il concorso di bellezza più noto e amato del nostro Paese. Giulia Vitaliti, 22 anni, di S. Giovanni La Punta (in provincia di Catania) è prefinalista nazionale per l’edizione 2022 con il titolo di “Miss Miluna Sicilia” per Miss Italia Regione Sicilia. Il concorso nella nostra Isola è organizzato da Salvo Consiglio. Le selezioni si sono svolte all’Arena Canapè di Gioiosa Marea (Messina).

Giulia ha indossato la sua luccicante corona e un bellissimo gioiello, entrambi di Miluna, sponsor storico della manifestazione.

Giulia Vitaliti il 17 agosto compirà 23 anni. Di una bellezza disarmante, la giovane gioca a pallavolo a livello agonistico con la Alus di Mascalucia, formazione neopromossa in serie B2.

Ma Giulia, soprattutto, è una delle tiktoker più seguite in Italia, con 1,6 milioni di follower. Alta 1,78 e mora, con bellissimi occhi coloro cobalto, il sogno di Giulia è quello di diventare attrice, sta infatti studiando per provare a entrare all’Accademia di Recitazione di Milano.

La presenza a Miss Italia è un ‘ritorno’ per la bellissima Giulia: aveva infatti partecipato al concorso tre anni fa, aggiudicandosi il diciannovesimo posto. Il suo obiettivo è farsi conoscere nel mondo dello spettacolo e della televisione. La giovane, visibilmente emozionata nel momento della consegna della fascia di Miss Miluna Sicilia, ha dedicato la vittoria alla sua nonna, venuta a mancare qualche mese fa. Durante la serata ha indossato un anello regalatole proprio dalla nonna, che Giulia porta nel cuore, nel giorno della cresima.