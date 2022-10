Misure elettriche e elettroniche, incarichi di prestigio per i docenti Graziani e Baglio

Incarichi di prestigio per i docenti Salvatore Graziani e Salvatore Baglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica dell’Università di Catania in seno all’Associazione Italiana gruppo Misure Elettriche ed Elettroniche che riunisce tutti i ricercatori che si occupano di misure elettriche ed elettroniche in ambito accademico e in nel campo industriale e nei centri di ricerca.

L’assemblea dell’associazione, nei giorni scorsi, a Brescia, in occasione della riunione nazionale, ha rinnovato le cariche sociali per il triennio 2022-2025 e ha conferito al prof. Salvatore Graziani, ordinario di Misure elettriche e elettroniche, l’incarico di Responsabile della linea di ricerca “sensori e trasduttori”. La linea di ricerca “sensori e trasduttori” è ormai da anni riconosciuta e apprezzata in ambito nazionale come caratterizzante l’unità di Catania e la nomina del prof. Graziani ne è l’ennesima conferma.

Il prof. Salvatore Baglio, ordinario di Misure elettriche e elettroniche e coordinatore della cabina di regia della Ricerca d’ateneo, invece, è stato nominato componente della Commissione di Coordinamento, l’organo di controllo e gestione dell’associazione.

Con la nomina del prof. Baglio, che conferma l’autorevolezza scientifica nel settore della scuola catanese, per la ‘prima volta’ un docente siciliano entra a far parte dell’importante organo di coordinatore dei ricercatori di misure elettriche ed elettroniche.

Questa doppia nomina, dunque, testimonia l’elevato riconoscimento in ambito nazionale della qualità e dei risultati della scuola e del gruppo di misure elettriche ed elettroniche dell’Università di Catania avviato negli anni passati dal prof. Nicola Pitrone e cresciuto fino ai giorni nostri. Un gruppo che ad oggi conta quattro docenti strutturati e diversi giovani e brillanti collaboratori nei ruoli di assegnisti e dottorandi di ricerca.