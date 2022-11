Mons. Raspanti incontra l’on. Galvagno, “pensare ai poveri”

Monsignor Antonino Raspanti, Presidente della Conferenza episcopale siciliana ha incontrato questa mattina il Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno. «Il contesto sociale e culturale della Sicilia ci sprona ad una nuova alleanza tra istituzioni e cittadini basata sulla fiducia reciproca», ha affermato a margine dell’incontro Raspanti. «Lo sguardo sia rivolto a nuove opportunità occupazionali che aiutino i più giovani a non avere come unica scelta l’abbandono della propria terra. È opportuno offrire sostegno alle periferie esistenziali, affinché i lontani ed esclusi dal bene sociale non siano dimenticati». ha aggiunto.

Il Presidente dell’Ars ha detto: «Faremo fronte comune. Lo sviluppo, la crescita e il benessere della Sicilia e dei siciliani dipendono dall’attenzione che le istituzioni investiranno nell’ambito della formazione, dell’Università, nella creazione di nuovi sbocchi occupazionali e nel contrasto alla povertà. Tutti noi dobbiamo dare il nostro contributo in questo percorso che dovrà essere caratterizzato da proposte e idee, da azioni concrete e interventi tangibili. Nessuno deve più restare indietro».