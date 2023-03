Movida, sabato sera chiuso al traffico un tratto di via Sangiuliano

In esecuzione di quanto stabilito nella riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 27 marzo scorso, in merito al rispetto e al mantenimento dell’ordine pubblico nella zona della Movida, l’Amministrazione Comunale ha varato un provvedimento per sabato 1 aprile con la chiusura al traffico veicolare della via Antonino di Sangiuliano, dalle ore 21.00 alle ore 4.00 del mattino del giorno successivo, nel tratto compreso tra la via Mons. Salvatore Ventimiglia e la via Alessandro Manzoni, della corsia ovest di piazza Manganelli e della via delle Finanze.

Nella stessa ordinanza, per la stessa fascia oraria, viene istituito il senso unico di marcia in via Alessandro Manzoni, nel tratto e nel senso da via Antonino di Sangiuliano a piazza Stesicoro (corsia sud) nonché l’interdizione della sosta in varie vie limitrofe.