Nasce la “Servizi Città Metropolitana Catania”

Il commissario ad acta della Città metropolitana di Catania, Angelo Sajeva, con i poteri di Consiglio, ha approvato la costituzione dell’Azienda speciale denominata “Servizi Città Metropolitana Catania”, autorizzando il Commissario straordinario Piero Mattei alla sottoscrizione dell’Atto costitutivo, mediante un atto pubblico notarile, permettendo, in sede di stipula, ad apporre allo stesso eventuali modifiche non sostanziali ritenute necessarie per renderlo valido ed efficace.

Nella nuovo società dovrebbero confluire gli oltre 300 dipendenti della Pubbliservizi, azienda a intero capitale pubblico che, su disposizione della sezione fallimentare del Tribunale di Catania, è in amministrazione controllata “Questo adempimento sostanziale- afferma Mattei – costituisce, anche grazie al sostegno del governo della Regione Siciliana, un ulteriore passo per proseguire un già avviato percorso, che auspico più celere e articolato, per rendere operativa l’Azienda al fine di assicurare la continuità dei servizi”.