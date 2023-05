Nasce l’associazione parcheggi privati negli scali

Un servizio a misura di passeggero per uniformare i parcheggi privati degli scali siciliani a quelli dei grandi aeroporti europei: è la missione dell’organizzazione di categoria APAS, Associazione parcheggi aeroportuali siciliani, che raggruppa le principali aziende di car valet e parcheggio con shuttle service in prossimità degli aeroporti dell’Isola, contando già migliaia posti auto. La sigla, nata nel capoluogo etneo alcune settimane fa dall’intuizione di un gruppo di imprenditori, sarà presentata alla città sabato 13 maggio alle ore 11 presso la Sala Levante dell’Airport Hotel di Catania (via San Giuseppe La Rena, 94 ) alla presenza, tra gli altri, del presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno e dell’amministratore delegato di Sac, Nico Torrisi. In particolare, Antonio Di Gregorio e Giovanni Sciangula, rispettivamente presidente e segretario generale di APAS, illustreranno programmi, progetti e le iniziative già in atto.