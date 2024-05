Nascondeva droga all’interno dell’auto, denunciato

Costanti sono i servizi di controllo realizzati dalla Polizia Stradale finalizzati, anche, al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti della Sezione di Polizia Stradale di Catania, hanno denunciato un 21enne catanese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’atteggiamento nervoso del giovane, che circolava a bordo di un veicolo in compagnia di una donna, ha destato sospetto nei poliziotti tanto da indurli a sottoporli a perquisizione.

Il controllo è stato poi esteso anche al veicolo, all’interno del quale è stato rinvenuto nel cruscotto anteriore vicino alla leva del cambio, un involucro in carta stagnola contenente della sostanza stupefacente di tipo marijuana per il peso di 0,5 grammi. Sotto il sedile lato passeggero è stata trovata una busta di in cellophane con all’interno 9 involucri di carta stagnola, con all’interno altra sostanza stupefacente del tipo marijuana per il peso complessivo di 9,5 grammi.

All’atto del rinvenimento il 21enne ha precisato di essere il solo possessore della sostanza e che il passeggero non era a conoscenza sua della presenza all’interno dell’auto.

È stato quindi sottoposto agli accertamenti del drag Test, con il supporto del personale Sanitario dell’Ufficio Provinciale di Catania, mentre la sostanza rinvenuta è stata sottoposta a sequestro ed inviata al Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Catania per le analisi di rito.