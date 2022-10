Nello Musumeci ministro del Sud e del mare

Nello Musumeci, l’ex presidente della Sicilia, è diventato ministro del Sud e del mare del governo guidato da Giorgia Meloni. Ex impiegato di banca e giornalista pubblicista. Nato il 21 gennaio 1955 a Militello in Val di Catania, è di formazione cattolica ed è cresciuto nelle fila della Destra politica catanese.

E’ stato commissario del governo nazionale per gestire l’emergenza e la ricostruzione delle infrastrutture distrutte sull’Etna. Per tre legislature è eletto deputato, con Alleanza nazionale, al Parlamento europeo (1994-2009). Nel 2008 entra nel consiglio comunale di Catania, il più votato dalla città. Tre anni dopo è chiamato a far parte del IV governo Berlusconi, quale sottosegretario di Stato al Lavoro e alle Politiche sociali. Nel 2012 è eletto deputato all’Assemblea regionale siciliana dove assume la presidenza della Commissione parlamentare Antimafia.

Nel 2014 è tra i promotori del Movimento politico autonomista Diventerà Bellissima, con il quale nel novembre 2017 diventa Presidente della Regione Siciliana, sostenuto da una coalizione di centrodestra. Dal 2020 è presidente della Commissione intermediterranea d’Europa.