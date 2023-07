Nesima: sparatoria, ci sono due feriti

Sarebbe una sparatoria avvenuta all’interno di un appartamento in via Santo Gallo nel popolare rione di Nesima, a causare il ferimento di due persone. I due sono stati trasferiti in diversi ospedali della città e uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Non è chiara ancora la dinamica, ma è certo che i due uomini abbiano entrambi ferite da armi da fuoco.

Secondo indiscrezioni, uno di loro si sarebbe lanciato dal secondo piano della palazzina. La polizia è intervenuta dopo una segnalazione alla sala operativa. La polizia giunta sul posto, ha trovato un 42enne riverso per terra dentro il cortile, mentre al secondo piano, hanno trovato un albanese di 27 anni, ferito anche lui con un colpo di pistola.

Sul posto la squadra mobile della Questura e agenti della polizia scientifica.