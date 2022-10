Nigeriano aggredisce controllore dell’A.M.T.S.

Questa notte, a seguito di una segnalazione giunta presso la Sala Operativa, di una persona sospetta notata aggirarsi tra le auto in sosta, la Polizia di Catania ha bloccato la persona segnalata all’interno di una vettura, intenta ad asportare l’autoradio, dopo aver infranto il vetro del finestrino del lato guida della macchina. L’uomo è stato arrestato.

Ieri mattina, inoltre, personale delle volanti veniva inviato in Via Etnea, all’altezza di Piazza Stesicoro, a seguito della segnalata aggressione ad un verificatore dell’A.M.T.S. Giunti sul posto i poliziotti riuscivano a bloccare, non senza difficoltà a causa della strenua resistenza opposta, un cittadino nigeriano, che poco prima aveva aggredito il controllore, dopo che questi lo aveva sorpreso a bordo di un autobus di linea privo del titolo di viaggio. Vista l’entità dell’aggressione, veniva chiamato personale del 118 al fine di poter prestare le prima cure alla vittima, successivamente traportata presso il pronto soccorso del San Marco.

Il cittadino nigeriano è stato accompagnato in Questura in stato di arresto per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ed interruzione di pubblico servizio. Il P.M. di turno, avrebbe al contempo rilasciato il nulla osta all’espulsione del nigeriano, dal momento che la sua posizione sul territorio nazionale risultava irregolare.