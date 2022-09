Niko Pandetta domina la chart brani trend su YouTube

l neomelodico convertito alla trap Niko Pandetta domina la classifica dei brani piu’ trend della settimana in Italia su YouTube piazzando in prima e seconda posizione ben due brani: “Puttana la galera” e “Ferro Fa Retata”; all’artista catanese la scorsa settimana e’ stata negata la possibilita’ di esibirsi nella propria citta’ a causa di un Daspo di un anno applicato dal questore di Catania per motivi di ordine e sicurezza pubblica e per l’esaltazione che farebbe nei suoi testi di contesti criminali e mafiosi; l’artista in una recente intervista si e’ difeso sostenendo di essere stato un criminale, mai un mafioso contro la legalita’ e lo Stato.

Gradino piu’ basso del podio occupato da Annalisa con il nuovo singolo “Bellissima”. Di nuovo Niko Pandetta in quarta posizione, stavolta con “N’ata cundanna”. Quinto posto assegnato ai Maneskin grazie al rinnovato successo di “Supermodel”, riproposta live con grande efficacia all’ultima edizione degli Mtv Video Music Awards, quella sera hanno vinto nella categoria “Best Alternative” per il videoclip di “I Wanna Be Your Slave”.

Le regine del K-Pop, le Blackpink, si accomodano al sesto posto con il loro nuovo singolo che si intitola “Pink Venom”. Settima posizione dove troviamo un featuring eccellente tra Pyrex della Dark Polo Gang e Rkomi, si intitola “Per averti”. A proposito di featuring eccellenti, all’ottavo posto troviamo Romeo Santos, voce degli Adventura, solista insieme alla superstar spagnola Rosalia in “El Panuelo”. Chiude la top ten Biagio Antonacci con “Telenovela”, sua ultima fatica discografica.