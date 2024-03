Un nuovo volo collega Napoli ad Atene. È la tratta bisettimanale, il giovedì e la domenica, inaugurata oggi da Volotea Lo scalo napoletano, così come tutta la regione, per Volotea, spiega una nota, “è di fondamentale importanza, come dimostrano le 22 le destinazioni – 6 italiane e 16 internazionali – collegate dalla compagnia a Capodichino e i quasi 590 mila posti in vendita previsti per quest’anno.

Non solo: Volotea è stata il primo vettore ad annunciare l’avvio delle operazioni dall’aeroporto Salerno, con collegamenti per Cagliari, Nantes, Catania e Verona. Creando nuovi flussi turistici e sviluppando nuovo traffico aereo, la compagnia conferma ancora una volta il proprio impegno sul territorio e la consolidata collaborazione con la regione”. “Ampliando la nostra offerta dall’aeroporto di Napoli confermiamo il ruolo strategico che riveste la Campania per il nostro business – afferma Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -.

Con il nuovo collegamento per Atene, i passeggeri in partenza da Capodichino potranno raggiungere comodamente e a prezzi sempre competitivi un’ampia scelta di destinazioni in Italia, Grecia, Francia, Spagna, Danimarca. Allo stesso tempo, le nostre rotte, sia da Capodichino sia da Salerno, contribuiranno a incrementare il turismo incoming, a beneficio dell’economia napoletana e di tutta la regione”. “Prima compagnia ad aver annunciato i primi voli da Salerno, Volotea si conferma un partner strategico per sviluppare e consolidare il traffico turistico della nostra regione, sia in ingresso che in uscita”, dichiara Margherita Chiaramonte, Direttore Commercial Aviation di GESAC.

“Volotea è anche la compagnia aerea che nel 2023 ha trasportato più passeggeri verso le isole greche e l’attivazione del nuovo volo per Atene amplia ulteriormente la scelta per una meta particolarmente attrattiva per gli appassionati di mare ed archeologia che, complessivamente, conta su ben 15 destinazioni insulari e peninsulari durante il periodo estivo, di cui 9 servite da Volotea”. Sono 22 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Napoli: 6 in Italia (Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Torino e Venezia), 9 alla volta della Grecia (Atene – novità 2024, Cefalonia, Heraklion/Creta, Karpathos, Mykonos, Preveza/Lefkada, Santorini, Skiathos e Zante), 4 in Francia (Lione – Novità 2024, Lourdes, Nantes e Bordeaux), 1 in Spagna (Bilbao), 1 in Croazia (Spalato), e 1 in Danimarca (Aalborg). Tutti i voli sono in vendita sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio.