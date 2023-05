Omicidio all’alba nel Catanese. Un uomo di 44 anni e’ stato assassinato a colpi d’arma da fuoco. Il delitto e’ avvenuto intorno alle tre della mattina in via Masaccio, a San Gregorio. Poco dopo i carabinieri della compagnia di Gravina di Catania hanno portato in caserma un uomo che potrebbe essere coinvolto nell’omicidio, la sua posizione e’ al vaglio degli investigatori. Non è ancora chiaro il movente.