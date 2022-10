Ucciso 46 enne per problemi di vicinato

Omicidio nel primo pomeriggio di oggi in via Carrubbella, nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania. Un uomo e’ stato assassinato con diversi colpi di arma da fuoco. A perdere la vita Samuele Nizzari di 46 anni, sposato e padre di due figli. Secondo quanto si apprende, sarebbe stato un ottantenne per dissidi di vicinato. Nizzari abitava al secondo piano di una palazzina di via Carrubbella, nello stesso stabile aveva un garage l’uomo che ha premuto il grilletto.

I litigi sarebbero avvenuti a causa di un mal funzionamento di una fogna in comune, tra il presunto assassino e la vittima. Secondo alcuni residenti, Samuel era un gran lavoratore un padre di famiglia come tanti altri. Alcuni vicini di casa, non riescono a trattenere la commozione per il folle gesto che ha spinto l’81enne a premere il grilletto uccidendo Nizzari. L’anziano, dopo aver ucciso il 46enne si è recato a quanto pare nella sua abitazione a Pedara, luogo dove è stato poi rintracciato dagli investigatori.