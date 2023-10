Open Day per il rilascio dei passaporti

La Questura di Catania, visto il consenso ed il buon riscontro registrati con l’OPEN-DAY di sabato 21 ottobre u.s., ha programmato ulteriori giornate di apertura straordinaria degli sportelli, per la ricezione delle istanze di rilascio dei passaporti.

In particolare, sabato 4 novembre 2023 l’Ufficio Passaporti della Questura di viale Africa aprirà all’utenza i propri sportelli, dalle ore 8 alle ore 14, per presentare istanza di rilascio del passaporto. Agli sportelli potrà accedere, per motivi logistici, un massimo di 150 persone, alle quali, all’ingresso, sarà fornito, dal personale incaricato, un relativo numero “elimina-code”, che dovrà poi essere esibito agli operatori di sportello.

Nella stessa giornata, apriranno al pubblico anche il Commissariato “Centrale” di via Teatro Massimo ed il Commissariato “Borgo-Ognina” di via Pensavalle, che, dalle 8 alle 14, consentiranno l’accesso agli sportelli, per richiedere il passaporto, ad un massimo di 40 persone.

L’utenza che vorrà usufruire di questo servizio straordinario dovrà presentarsi munita di tutta la documentazione necessaria per il rilascio del passaporto, nonché di un documento di identità in corso di validità e di due fotografie.

Tutte le informazioni sono, comunque, consultabili sul sito internet della Polizia di Stato e sulla piattaforma on line, all’indirizzo https://www.passaportonline.poliziadistato.it.

L’esperienza dell’OPEN DAY sarà ripetuta anche nella giornata del 18 novembre e nel successivo mese di dicembre.