Operazione Sipario, ecco le condanne in abbreviato

Condanne anche in abbreviato per parte degli indagati del processo Sipario. Il gup del tribunale di Catania ha condannato Orazio Buda a 14 anni, Alessio Santo Buda a 2 anni e 6 mesi, Vincenza Coco a un anno e sei mesi, Orazio Nicotra a un anno e otto mesi; Rosario Gerbino, Angela Privitera e Fortunata Toscano un anno e 4 mesi.

Tre anni di liberta’ vigilata per Orazio Buda. A marzo dell’anno scorso scatto’ l’operazione “Sipario” contro il clan Cappello-Carateddi, ed emerse una la rete di corruzione che Orazio Buda, uomo di spicco vicino al boss Orazio Privitera, aveva intrecciato a Catania innanzi tutto con un vice brigadiere della Guardia di finanza in servizio ad Augusta e con tre vigili urbani del comune di Catania, tutti e quattro gia’ condannati con il rito del patteggiamento.

L’uomo delle fiamme gialle all’epoca dei fatti era vice presidente della VI circoscrizione del comune di Catania. Candidato alle amministrative dell’anno 2018 per il rinnovo del consiglio comunale di Catania nelle liste di Forza Italia e dei relativi consigli circoscrizionali, fu eletto 965 preferenze nella circoscrizione di Librino, San Giorgio, San Giuseppe La Rena, Zia Lisa e Villaggio Sant’Agata: avrebbe stretto con Orazio Buda, di cui conosceva pienamente la caratura criminale, un patto elettorale per il quale Buda si impegnava a sostenerne la candidatura, in cambio di favori. Il politico azzurro avrebbe fatto ottenere ad una societa’ gradita a Buda un subappalto per sei milioni di euro nel Porto di Augusta per la demolizione di una piattaforma ferrosa, garantendo la sua intermediazione nell’esercizio delle funzioni e mediante l’utilizzo della macchina di servizio.

E ancora, su precisa richiesta di Buda promise di danneggiare un piccolo imprenditore attraverso l’utilizzo dei suoi poteri di pubblico ufficiale. L’inchiesta della guardia di finanza scopri’ che tre vigili urbani del comune di Catania erano coinvolti in episodi di corruzione. Il gip ha anche ordinato la confisca delle quote sociali e del patrimonio della Raoyals srls e della Special Boys srls.