Ottobrata e Fungo sicuro

Si intensifica l’attività di prevenzione e controllo sul territorio svolta dall’Ispettorato micologico dell’Asp di Catania.

Il Servizio, afferente al Dipartimento di Prevenzione, svolge un’azione fondamentale per la tutela della salute pubblica assicurando il riconoscimento e la validazione di funghi eduli freschi spontanei.

A partire da domani, 21 ottobre, nei fine settimana, e fino all’1 novembre, nell’ambito della campagna Fungo sicuro, saranno operativi i seguenti Sportelli micologici, nei giorni e orari indicati:

Tutti i Venerdì, dalle ore 16.00 alle 18.00

Mascalucia – presso Ufficio sanitario Asp – Via Regione Siciliana, 12

Tutti i Sabato, dalle ore 8.00 alle 11.30

Pedara – presso Poliambulatorio Asp – Via Etnea, 56

Tutti i Sabato, dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Zafferana Etnea – presso Guardia Medica – Via dei Giardini, 21

Tutte le Domeniche di Ottobre, dalle ore 8.00 alle 11.00

Zafferana Etnea – presso Guardia Medica – Via dei Giardini, 21

Servizi offerti dagli Sportelli micologici

Gli Sportelli micologici aziendali offrono i seguenti servizi:

esame di commestibilità dei funghi freschi spontanei raccolti da privati ad uso proprio (a titolo gratuito)

rilascio certificazione commestibilità dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al dettaglio, ivi compresi quelli destinati alla ristorazione pubblica e ai ristoranti (previo pagamento di 1,00 euro per chilogrammo sul c/c postale 49436850 intestato a Asp di Catania – Causale “diritti sanitari ispettorato micologico”).

I ristoranti che somministrano funghi freschi spontanei dovranno utilizzare esclusivamente funghi certificati dai micologi.

Al fine di favorire il rilascio di tale certificazione, i venditori in possesso di certificato di abilitazione alla vendita potranno acquistare, presso le sedi dell’Ispettorato micologico (previo pagamento del corrispettivo tramite c/c postale 49436850 Asp Catania, oppure IBAN: IT31N0760116900000049436850, ben specificando quale causale “diritti sanitari ispettorato micologico”), tagliandi del valore di 1,00 euro e di 5,00 euro, da utilizzare per il pagamento dei diritti sanitari con notevole risparmio di tempo e semplificazione della procedura.

Sessione di esami per abilitazione vendita funghi freschi epigei spontanei

Il prossimo 7 novembre, alle ore 9.00, si terrà, inoltre, presso l’aula del Dipartimento di Prevenzione, sita a Cerza di San Gregorio, in Via Tevere n. 39 (piano -1), una nuova sessione di esami per l’abilitazione alla vendita di funghi freschi epigei spontanei.

Tutti i soggetti interessati dovranno inviare richiesta di partecipazione alla mail antonio.maugeri1@aspct.it, (telefono 095/2540167, 168,114), che fornirà tutte le informazioni necessarie.

Settimana annuale di aggiornamento micologi aziendali

Infine, in occasione della settimana annuale di aggiornamento dei micologi aziendali, dal 24 al 28 ottobre 2022, saranno aperti esclusivamente gli Sportelli micologici riportati in tabella: