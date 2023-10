Paninari invadono le strade abusivamente, multa a parcheggiatore

Paninari, parcheggiatori abusivi e pregiudicati con misure cautelari nel mirino della polizia a Catania e provincia in un controllo a vasto raggio. A Catania città in via del Rotolo controllati tutti i camion attrezzati per la vendita di panini. A quattro ambulanti venivano elevate sanzioni e sequestrati tavoli e sedie che occupavano abusivamente il suolo pubblico. Controllate, inoltre, le licenze ai titolari di 14 giostre ubicate tra piazza Nettuno e via del Rotolo.

Nel corso dell’attività è stato inoltre sanzionato un parcheggiatore abusivo, sorpreso ad esercitare l’attività di guardia macchine in piazza Tricolore. Infine, sono stati controllati 10 soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale. Nel corso dei servizi controllate ben 100 persone e 44 veicoli. Elevate diverse sanzioni per violazioni di norme del codice della strada. Sono stati sottoposti a sequestro amministrativo due veicoli privi di copertura assicurativa e a fermo amministrativo un motociclo il cui conducente era privo di casco.

I controlli ad Acireale

Ad Acireale stessa attività con controlli in alcune zone ritenute “sensibili”. Tra queste le piazze Indirizzo e Dante, e la via Lazzaretto nei pressi dei Caselli Autostradali in entrata su Acireale, San Cosimo, Santa Maria degli Ammalati e Aci Platani. Sono state complessivamente 222 le persone controllate e 137 i veicoli, 21 le violazioni di norme del codice della strada accertate. Tra queste 3 per mancata copertura assicurativa per la responsabilità civile, 6 per mancata revisione. Altre 4 per l’uso di telefono cellulare alla guida di veicolo e altrettante per la mancata esibizione di documenti al controllo. Infine 2 infrazioni per guida di motoveicolo senza casco e altre 2 per guida senza patente.

Sono stati 4 i fermi amministrativi e 3 i sequestri di veicoli per la mancanza dell’assicurazione obbligatoria. Inoltre, 6 veicoli sono stati sospesi dalla circolazione per la mancata revisione. Complessivamente elevate multe per 15.164 euro con una decurtazione sulle patenti pari a punti 50 complessivi.

Anche a Caltagirone

La polizia ha acceso i riflettori anche sulle strade di Caltagirone dove un giovane è stato denunciato durante i controlli. Sottoposto a perquisizione trovato con un coltello a serramanico ed un quantitativo di sostanza stupefacente, destinato al suo consumo personale. Il ventenne denunciato per possesso di armi e segnalato all’autorità amministrativa per uso personale di sostanza stupefacente. Identificate inoltre 118 persone e controllati 40 veicoli. Un altro 55renne denunciato per guida senza patente con la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.