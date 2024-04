Parcheggiatori abusivi, ancora sanzionati dalla Polizia

Nell’ambito dell’attività di controllo straordinario del territorio, finalizzata a contrastare e prevenire la criminalità diffusa e ogni forma di illegalità, gli agenti della Questura di Catania, in servizio moto montato, nei giorni scorsi, transitando per le vie del centro storico hanno intercettato tre soggetti intenti ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo.

In particolare uno, pregiudicato trentottenne di nazionalità marocchina, è stato individuato e sanzionato in Piazza Turi Ferro.

Gli altri due, un pregiudicato ventiduenne catanese e un pregiudicato di nazionalità romena venticinquenne, sono stati individuati e sanzionati in Piazza Europa. In particolare il rumeno è risultato essere sottoposto alla misura del DACUR, provvedimento con cui gli è stata inibita la frequentazione, tra l’altro, della piazza Europa; lo stesso è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

Le attività di verifica in argomento sono inserite nel più ampio contesto dei controlli che Polizia di Stato sta realizzando in tutta la provincia di Catania.