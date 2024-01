Parcheggiatori abusivi, dieci persone sanzionate dalla Polizia

Continuano i servizi disposti dal Questore di Catania, Giuseppe Bellassai finalizzati alla prevenzione e repressione degli illeciti commessi da chi esercita abusivamente l’attività di parcheggiatore.

Nella giornata di ieri, gli agenti delle motovolanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno sanzionato 10 persone, individuate in varie zone del centro della città.

In particolare, in Piazza Turi Ferro, sono stati colti nella flagranza dell’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore un 38enne marocchino pregiudicato e 41enne sudanese, anch’egli pregiudicato e già sanzionato precedentemente per lo stesso illecito.

In Piazza Federico di Svevia un 52enne catanese, pregiudicato e con precedenti specifici per esercizio abusivo dell’attività, è stato individuato mentre forniva indicazioni a un automobilista su come e dove parcheggiare la propria auto.

In Piazza San Placido sono stati colti in flagranza altri due pregiudicati, un 38enne e un 39enne catanesi, di cui uno con precedenti specifici per esercizio abusivo dell’attività parcheggiatore.

Sanzionato, in Via Sant’Euplio, un pregiudicato 25enne catanese, anch’egli recidivo per lo stesso illecito.

Anche nelle vie Pacini, Domenico Tempio e Piazza Carlo Alberto, altri tre parcheggiatori sono stati colti nella flagranza dell’esercizio abusivo dell’attività, tutti e tre pregiudicati.

Ancora una volta, l’utilizzo dell’app YouPol si è rivelato un prezioso strumento messo a disposizione dei cittadini per segnalare alla Polizia di Stato ogni possibile situazione di pericolo o di illegalità. Infatti, gli agenti delle motovolanti hanno sanzionato altri due parcheggiatori abusivi, in Via Alcide De Gasperi e in Piazza Montessori, segnalati proprio tramite applicazione YOUPOL della Polizia di Stato.