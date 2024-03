Parcheggiatori abusivi, proseguono senza sosta i controlli

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato di Catania per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

Nella serata dello scorso 20 marzo, sono state sanzionate 7 persone, precisamente 3 in via Dusmet, 1 in largo Paisiello, 1 in via Domenico Tempio, 1 in via Simeto e 1 in piazza Federico di Svevia.

In particolare, in quest’ultima piazza, è stato notato un ulteriore parcheggiatore con a carico già un Daspo Urbano, emesso dal Questore di Catania, che gli vietava di operare in quella piazza e nelle vie limitrofe. È stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

In generale il servizio, svolto in orario serale, mira al monitoraggio di quei punti della città maggiormente frequentati in quanto ubicati nelle vicinanze di teatri, discoteche e di esercizi di ristorazione.