Pasti, docce e assistenza contro l’emergenza caldo

La carità non va in ferie. Ad agosto, come nel resto dell’anno, i servizi dell’Help Center della Caritas Diocesana di Catania proseguiranno nel supporto alle tante persone che quotidianamente necessitano di un aiuto per le molteplici esigenze alimentari, sanitarie ed economiche. Impegno in prima linea garantito anche per ferragosto e giorno 16, con la distribuzione di pasti e la possibilità di usufruire dei locali refrigerati per un momento di ristoro all’Help Center.

Un’attenzione in un periodo dell’anno particolarmente delicato per i senza dimora, i singoli e le famiglie fragili: “Grazie all’impegno dei volontari – spiega don Piero Galvano, direttore della Caritas Diocesana di Catania – manteniamo inalterata la nostra operatività sul territorio, perché i nostri fratelli e le nostre sorelle necessitano di avere un supporto costante e un punto di riferimento sempre attivo. Ai nostri generosi concittadini ricordo di prestare particolare attenzione a coloro che vivono per strada, magari offrendo una bevanda rinfrescante o allertando i sanitari in presenza di situazioni valutate a rischio”.

Nel dettaglio, dal lunedì al sabato, presso l’Help Center, i volontari della Caritas distribuiranno la colazione (a partire dalle 9) e la cena (a partire dalle 18:30), mentre nelle domeniche e nei festivi è confermato il pranzo alle ore 12:30. A disposizione degli assistiti anche il Centro di Ascolto dell’Help Center, nei feriali, dalle 9 alle 12, e la Rete di Accoglienza Sanitaria, mercoledì e sabato, a partire dalle 09:30. Il servizio bagni e docce sarà a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:30 (lunedì, mercoledì e venerdì per gli uomini, martedì e giovedì per le donne), garantendo un cambio di intimo a settimana, asciugamano e prodotti per l’igiene personale. In campo senza pause anche l’Unità di strada che si recherà in visita ai senza fissa dimora per distribuire pasti e per ascoltare eventuali esigenze. Nel corso degli orari di apertura, per gli ospiti, inoltre, anche bevande fresche per alleviare le conseguenze nocive delle alte temperature estive.